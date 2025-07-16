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16 липня 2025, 23:55

У Харкові судили двох чоловіків за масштабні крадіжки та шахрайство

16 липня 2025, 23:55
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Ілюстративне фото
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У Харкові винесли вирок у суді двом крадіям. Відомо, що один із них уже мав судимість

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові двоє чоловіків разом крали чужі речі в особливо великих розмірах. Це місцеві жителі, віком близько 30 років. Один із них раніше був судимий за хуліганство.

За даними слідства, вони діяли спільно, організувавши злочинні схеми, внаслідок яких потерпілий зазнав значних матеріальних та моральних збитків.

Їх визнали винними в серії правопорушень. Зокрема, шахрайство, крадіжки та незаконний доступ до інформації. Суд призначив одному крадію шість років позбавлення волі, а його спільнику — п'ять років позбавлення волі.

Також вони повинні сплатити понад 23 тисячі матеріальної шкоди, 10 тисяч додаткової компенсації та ще 30 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили пару, яка крала гроші. Чоловік і жінка в інтернеті публікували фейкові вакансії. Згодом вони пропонували роботу за кордоном, і просили гроші нібито для оформлення документів.

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