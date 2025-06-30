Віднесло у відкрите море: військові моряки врятували п'ятьох цивільних

фото: ВМС ЗСУ

Екіпаж катера Військово-морських сил ЗСУ врятував п'ятьох цивільних, яких через шторм винесло на надувних кругах у відкрите море

Про це повідомила пресслужба ВМС у Facebook, передає RegioNews.

Сигнал про інцидент із цивільними військові моряки отримали від підрозділу Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у морі.

Екіпаж ВМС оперативно прийшов на допомогу громадянам та врятував їх.

У ВМС нагаолошують, на узбережжі та в акваторії Чорного моря зберігається висока мінна небезпека. Купання, плавання на човнах та інші види водного відпочинку в заборонених зонах — смертельно небезпечні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 червня, під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили дев'ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".