Віднесло у відкрите море: військові моряки врятували п'ятьох цивільних
Екіпаж катера Військово-морських сил ЗСУ врятував п'ятьох цивільних, яких через шторм винесло на надувних кругах у відкрите море
Про це повідомила пресслужба ВМС у Facebook, передає RegioNews.
Сигнал про інцидент із цивільними військові моряки отримали від підрозділу Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у морі.
Екіпаж ВМС оперативно прийшов на допомогу громадянам та врятував їх.
У ВМС нагаолошують, на узбережжі та в акваторії Чорного моря зберігається висока мінна небезпека. Купання, плавання на човнах та інші види водного відпочинку в заборонених зонах — смертельно небезпечні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 червня, під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили дев'ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".