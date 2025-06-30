Унесло в открытое море: военные моряки спасли пятерых гражданских

фото: ВМС ВСУ

Экипаж катера Военно-морских сил ВСУ спас пятерых гражданских, которых из-за шторма вынесло на надувных кругах в открытое море

Об этом сообщила пресс-служба ВМС в Facebook, передает RegioNews.

Сигнал об инциденте с гражданскими военными моряками получили от подразделения Государственной пограничной службы Украины во время выполнения задач в море.

Экипаж ВМС оперативно пришел на помощь гражданам и спас их.

В ВМС напоминают, что на побережье и в акватории Черного моря сохраняется высокая минная опасность. Купание, плавание на лодках и другие виды водного отдыха в запрещенных зонах смертельно опасны.

Напомним, сегодня ночью, 30 июня, во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили девять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".