В Одесской области военнослужащий пытался организовать канал побега за границу для СОЧшников
ГБР при содействии ГПСУ задержало военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову самовольно покинувших части военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
В апреле 2025 года фигурант решил убежать за границу и обратился к чиновнику пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он предложил 2,5 тыс. долларов США.
В случае удачного побега обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СОЧ.
Военнослужащий был задержан при передаче средств. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, российская ракета попала в поезд Одесса-Запорожье.
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