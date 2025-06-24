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24 июня 2025, 13:12

В Одесской области военнослужащий пытался организовать канал побега за границу для СОЧшников

24 июня 2025, 13:12
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фото: ГБР
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ГБР при содействии ГПСУ задержало военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову самовольно покинувших части военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В апреле 2025 года фигурант решил убежать за границу и обратился к чиновнику пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он предложил 2,5 тыс. долларов США.

В случае удачного побега обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СОЧ.

Военнослужащий был задержан при передаче средств. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, российская ракета попала в поезд Одесса-Запорожье.

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