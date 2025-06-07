Трагедія на Одещині: у Затоці двоє людей підірвалися на міні

фото: Телеграм-канали

У п'ятницю, 7 червня, в курортному селищі Затока на Одещині сталася трагедія — на одному з пляжів двоє цивільних осіб підірвалися на міні та загинули на місці

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців, передає RegioNews.

Наразі офіційної інформації від правоохоронців або ДСНС немає.

За попередніми даними, загиблі могли зайти на закриту прибережну територію, яка залишається небезпечною через мінування.

Подібні інциденти вже траплялися на українському узбережжі від початку повномасштабної війни.

Очікується підтвердження або спростування цієї інформації від офіційних органів.

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Херсона автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала в салоні транспортного засобу.