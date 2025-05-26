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На Одещині розглянули справу про СЗЧ. От тільки в цьому випадку солдата не приговорили до позбавлення волі

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Київський районний суд Одеси закрив справу щодо військового, якого підозрювали у СЗЧ. Солдату допомогло те, що він добровільно повернувся на місце служби, і попросив розглянути суд без його участі.

Військовий пояснив, що мав складні особисті обставини, і тому поїхав з місця служби. Проте коли він вирішив свої проблеми, то одразу повідомив командування про готовність повернутися до підрозділу та виконувати обов’язки. Він подав до суду листа, в якому підтвердив своє бажання повернутися на фронт, запевнивши в щирому каятті.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата за СЗЧ. Лише за рік служби він тікав дев'ять разів. Найдовша втеча тривала пів року. Всі решта разів він повертався на місце служби через тиждень.