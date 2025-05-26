13:58  26 травня
На Закарпатті поліція розслідує самогубство студента: подробиці трагедії
14:47  26 травня
У Львові лікарі вкоротили язик чотирирічній дівчинці
14:31  26 травня
У лісі на Прикарпатті знайшли тіло 33-річного жителя Дніпра
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 16:45

Втік, але вибачився: в Одесі звільнили солдата від покарання за СЗЧ

26 травня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Одещині розглянули справу про СЗЧ. От тільки в цьому випадку солдата не приговорили до позбавлення волі

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Київський районний суд Одеси закрив справу щодо військового, якого підозрювали у СЗЧ. Солдату допомогло те, що він добровільно повернувся на місце служби, і попросив розглянути суд без його участі.

Військовий пояснив, що мав складні особисті обставини, і тому поїхав з місця служби. Проте коли він вирішив свої проблеми, то одразу повідомив командування про готовність повернутися до підрозділу та виконувати обов’язки. Він подав до суду листа, в якому підтвердив своє бажання повернутися на фронт, запевнивши в щирому каятті.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата за СЗЧ. Лише за рік служби він тікав дев'ять разів. Найдовша втеча тривала пів року. Всі решта разів він повертався на місце служби через тиждень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СЗЧ суд
На Франківщині кинули за ґрати військовослужбовця, який тричі ходив у СЗЧ
26 травня 2025, 14:05
$2500 доларів за інвалідність: на Львівщині затримали посадовця лікарні
23 травня 2025, 14:14
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
26 травня 2025, 18:13
Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина
26 травня 2025, 17:59
На Волині прикордонники вдосконалювали навички виявлення фальшивих документів
26 травня 2025, 17:52
Експерт розповів, як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону
26 травня 2025, 17:09
Українців попередили про погіршення погоди 27 травня
26 травня 2025, 16:51
Поліцейські затримали 26-річну жительку Одещини за розповсюдження психотропів
26 травня 2025, 16:33
У Києві затримали наркоділків на Подолі: що їм тепер загрожує
26 травня 2025, 15:55
Не сплатив 30 мільйонів: у Києві судитимуть директора підприємства
26 травня 2025, 15:35
Трагічна статистика: відомо, скільки дітей вбила Росія в Україні
26 травня 2025, 15:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »