В Одесі кількість жертв ракетного удару зросла до трьох
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси 23 травня зросла до трьох
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. Згодом у лікарні помер 71-річний постраждалий.
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