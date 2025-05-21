Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Одещині за участю рейсового автобуса

фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригоди сталася сьогодні, 21 травня, вночі на трасі сполученням Одеса – Рені, неподалік населеного пункту Броска

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 59-річний водій автобуса Бургас – Одеса, рухаючись у напрямку Ізмаїла, не обрав безпечну швидкість і на повороті не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.



Водій та 14 пасажирів не постраждали. На місці їх оглянули медики.

Відносно водія склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Нагадаємо, 19 травня на Одещині автомобіль вилетів у кювет, дві людини загинули.

