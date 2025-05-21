Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одесской области с участием рейсового автобуса

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 мая, ночью на трассе сообщением Одесса – Рени, недалеко от населенного пункта Броска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, 59-летний водитель автобуса Бургас – Одесса, двигаясь в направлении Измаила, не выбрал безопасную скорость и на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.



Водитель и 14 пассажиров не пострадали. На месте их осмотрели медики.

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, квалифицирующей нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества.

Напомним, 19 мая в Одесской области автомобиль вылетел в кювет, два человека погибли.