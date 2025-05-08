В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
Трагедия произошла сегодня, 8 мая, в одном из сел Подольского района. Один ребенок погиб и еще один пострадал
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, около 13:00 двое братьев в возрасте четырех и семи лет играли возле нежилого здания. В какой-то момент к малышам обрушилась стена.
"Под завалами младший мальчик погиб, старшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.
Напомним, 15 апреля в селе на Полтавщине кирпичная стена обрушилась и убила мужчину.
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