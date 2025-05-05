09:40  05 мая
В многоэтажке в Киеве взорвалась граната: ранен человек
07:31  05 мая
Детский конфликт с ножом: в Житомире пострадала школьница
06:00  05 мая
Воины ССО показали, как отразили штурм россиян возле Часового Яра
UA | RU
UA | RU
05 мая 2025, 10:52

Экологи зафиксировали новое загрязнение на побережье Одесщины

05 мая 2025, 10:52
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Ivan Rusev
Читайте також
українською мовою

Работники национального природного парка "Тузловские лиманы" снова обнаружили остатки мазута на побережье Черного моря в пределах парка

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает RegioNews.

При обследовании пляжной зоны был найден один участок на песчаной пересыпи, куда море вынесло мазутные фракции диаметром до 5 мм.

Общий вес найденного мазута составил примерно 50 граммов. Из-за жары (+28°C) вещество было очень мягким. Однако специалисты парка ее оперативно собрали.

По словам экологов, фракции мазута могут оставаться невидимыми под слоем песка, ведь сильные ветры способствуют перемещению песчаной массы и временному "прикрытию" загрязнения. Это создает угрозу для песчаных биоценозов – уникальных природных комплексов, легко нарушаемых ядовитыми веществами.

Загрязнение, вероятно, связано с аварией на российских танкерах, произошедшей 15 декабря 2024 года, говорит Русев.

Напомним, в феврале в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз.

Ранее украинские ученые заявили, что российские оккупанты загрязнили Азовское море до критического уровня.

Платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельство об экологических преступлениях России.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Черное море мазут нефтепродукты Танкер экология
Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия, – ЦНС
30 апреля 2025, 07:50
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
В Тернопольской области аферист за 40 000 грн обещал оформить документы для выезда в США
05 мая 2025, 11:59
В Луцке заработал штаб поддержки семей пленных
05 мая 2025, 11:57
В Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом: водитель скончался
05 мая 2025, 11:45
"Больные" на бумаге: в Прикарпатье женщины нелегально вывезли сыновей за границу
05 мая 2025, 11:25
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 5 мая
05 мая 2025, 11:15
В Киеве возле острова Ольгин обнаружили тело женщины
05 мая 2025, 10:45
Непогода на Тернопольщине: ливни подтопили домохозяйства, без света – три села
05 мая 2025, 10:34
В Николаевской области зенитчики приземлили 10 ударных БпЛА
05 мая 2025, 10:20
Ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 100 "шахедов": как отработала ПВО
05 мая 2025, 10:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »