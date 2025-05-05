Экологи зафиксировали новое загрязнение на побережье Одесщины

фото: Facebook/Ivan Rusev

Работники национального природного парка "Тузловские лиманы" снова обнаружили остатки мазута на побережье Черного моря в пределах парка

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает RegioNews.

При обследовании пляжной зоны был найден один участок на песчаной пересыпи, куда море вынесло мазутные фракции диаметром до 5 мм.

Общий вес найденного мазута составил примерно 50 граммов. Из-за жары (+28°C) вещество было очень мягким. Однако специалисты парка ее оперативно собрали.

По словам экологов, фракции мазута могут оставаться невидимыми под слоем песка, ведь сильные ветры способствуют перемещению песчаной массы и временному "прикрытию" загрязнения. Это создает угрозу для песчаных биоценозов – уникальных природных комплексов, легко нарушаемых ядовитыми веществами.

Загрязнение, вероятно, связано с аварией на российских танкерах, произошедшей 15 декабря 2024 года, говорит Русев.

Напомним, в феврале в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз.

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