Українців просять повідомляти про екологічні злочини Росії

фото: Міндовкілля

Платформа Svidok.org відкрила безкоштовну гарячу лінію, де кожен може залишити свідчення про екологічні злочини Росії

Про це повідомляє Міндовкілля, передає RegioNews.

Зазначається, такі повідомлення допоможуть задокументувати факти екоциду та притягнути країну-агресора до відповідальності.

Фіксація екологічних злочинів є ключовим елементом майбутніх міжнародних судових процесів, наголошують у міністерстві.

Сервіс працює цілодобово та приймає дзвінки на умовах анонімності

Як скористатися гарячою лінією:

Зателефонувати за номером 0 800 507 480 (дзвінки безкоштовні). Відповісти на короткі запитання для правильної фіксації інформації. Розповісти про екологічні злочини, які ви зафіксували.

Після завершення дзвінка ви отримаєте SMS із підтвердженням, а свідчення буде автоматично збережене на онлайн-платформі. За бажанням, його можна доповнити фото чи відеоматеріалами.

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