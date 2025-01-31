На узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту з російських танкерів

фото: Facebook/Іван Русєв

На узбережжі Лиманської громади комунальники зібрали вже понад 400 кг нафтопродуктів, які море викинуло на берег після аварії російських танкерів у Керченській протоці

Про це повідомив співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Зазначається, що ще одна ділянка в межах цієї громади з більшою кількістю мазуту чекає на очищення.

Загалом вже зібрано майже 500 кг мазуту.

Поки його зберігають у спеціальних приміщеннях. Оскільки невідомий механізм утилізації і немає коштів на таку процедуру.

Нагадаємо, в кінці січня Одеській області виявили та зібрали мазут, який витік через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці

Як відомо, наприкінці минулого року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери внаслідок чого у Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів оцінили у 14 мільярдів доларів США.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.