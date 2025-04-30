Росія перетворює Донбас на зону екологічного лиха, – ЦНС

фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій частині Донбасу російські окупанти масово зливають шахтні води, каналізаційні стоки та промислові відходи у водойми

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що через зруйновану інфраструктуру, відсутність очищення і контрольованих скидів, регіон стрімко занурюється у стан екологічного лиха.

За інформацією ЦНС, окупанти не лише ігнорують екологічні норми, а й свідомо знищують залишки водоочисної інфраструктури, що залишилася після початку повномасштабної війни.

Забруднені шахтні води отруюють ґрунт, підземні джерела та річки. Унаслідок цього у регіоні зростають ризики виникнення епідемій та повного знищення екосистем.

Нагадаємо, раніше у тимчасово захопленому росіянами Маріуполі зафіксували спалах ботулізму. Також повідомлялося про спалах пташиного грипу в місті.