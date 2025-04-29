13:42  29 апреля
В Харьковской области несовершеннолетняя работала на россиян: 16-летняя получила подозрение
12:29  29 апреля
Ужасная находка в Ровно: на мусорнике обнаружили мертвого младенца
11:35  29 апреля
Чиновница горсовета на Николаевщине оказался агентом РФ
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2025, 15:45

В Одесской области женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата

29 апреля 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Жительница Одесской области хотела избавиться от близкого родственника, чтобы не делить с ним наследство. Ей грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 50-летняя жительница Авангардовской общины стремится "избавиться" от старшего брата, и подыскала для его убийства двух человек. Таким образом женщина хотела устранить претендента на половину доставшегося им по наследству после смерти матери дома.

За убийство киллеры должны были получить 20 тысяч гривен.

Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство мужчины, создав убедительные для заказчицы фото. После доказательств женщина передала исполнителям обещанную сумму, после чего была задержана полицейскими.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область заказ убийства задержание полиция
В Одесской области чиновник ТЦК за 3000 долларов менял данные военнообязанных в электронной системе "Оберег"
29 апреля 2025, 11:50
В Одессе полицейские задержали псевдоадвоката, который за 15 000 долларов обещал освободить от военной службы
28 апреля 2025, 14:28
На Одесщине столкнулись грузовик и две легковушки: движение по трассе затруднено
28 апреля 2025, 12:08
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Оккупанты ударили по Запорожской области: ранен человек, повреждены дома и ферма
29 апреля 2025, 16:50
Войска РФ обстреляли поселок под Херсоном: есть раненая
29 апреля 2025, 16:20
Житель Одесской области может сесть на 7 лет за торговлю гранатами
29 апреля 2025, 16:11
На Львовщине разоблачили дежурных агентов РФ: делали поджоги на железной дороге по заказу россиян
29 апреля 2025, 16:09
Россияне сбросили КАБ на Херсон: пострадала женщина
29 апреля 2025, 15:45
Прививки под контролем: Донетчина обеспечена вакцинами на 100%
29 апреля 2025, 15:39
На доходы от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka могут ввести налог
29 апреля 2025, 15:22
Силы обороны уничтожили логистику и технику россиян под Купянском
29 апреля 2025, 15:10
В Тернопольской области чиновник вуза за 1600 долларов продавал отсрочки от службы в армии
29 апреля 2025, 14:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »