В Одесской области женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата

фото: Национальная полиция

Жительница Одесской области хотела избавиться от близкого родственника, чтобы не делить с ним наследство. Ей грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 50-летняя жительница Авангардовской общины стремится "избавиться" от старшего брата, и подыскала для его убийства двух человек. Таким образом женщина хотела устранить претендента на половину доставшегося им по наследству после смерти матери дома.

За убийство киллеры должны были получить 20 тысяч гривен.

Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство мужчины, создав убедительные для заказчицы фото. После доказательств женщина передала исполнителям обещанную сумму, после чего была задержана полицейскими.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина.