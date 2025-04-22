Пригрозив пістолетом та відібрав гроші: в Одесі поліцейські затримали 29-річного чоловіка за розбій

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Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру та помістили його під варту. Правопорушнику загрожує увʼязнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліції звернувся 26-річний чоловік, який повідомив, що незнайомець відібрав у нього 3500 гривень, погрожуючи пістолетом. Правоохоронці встановили, що до події причетний 29-річний житель Одеси.

Гроші зловмисник витратив на власні потреби, а пістолет, який, з його слів, був іграшковим, викинув. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, тобто розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині чоловік може сісти на 10 років за те, що підпалив комбайн односельця.