Пригрозив пістолетом та відібрав гроші: в Одесі поліцейські затримали 29-річного чоловіка за розбій
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру та помістили його під варту. Правопорушнику загрожує увʼязнення з конфіскацією майна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
До поліції звернувся 26-річний чоловік, який повідомив, що незнайомець відібрав у нього 3500 гривень, погрожуючи пістолетом. Правоохоронці встановили, що до події причетний 29-річний житель Одеси.
Гроші зловмисник витратив на власні потреби, а пістолет, який, з його слів, був іграшковим, викинув. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.
Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, тобто розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині чоловік може сісти на 10 років за те, що підпалив комбайн односельця.