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22 апреля 2025, 14:56

Пригрозил пистолетом и отобрал деньги: в Одессе полицейские задержали 29-летнего мужчину за разбой

22 апреля 2025, 14:56
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении и поместили его под стражу. Правонарушителю грозит заключение с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В полицию обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что незнакомец отобрал у него 3500 гривен, угрожая пистолетом. Стражи порядка установили, что к событию причастен 29-летний житель Одессы.

Деньги злоумышленник потратил на свои нужды, а пистолет, который, по его словам, был игрушечным, выбросил. В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождение.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, то есть разбой, связанный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья подвергшегося нападению лица, совершенного в условиях военного положения.

Максимальное наказание, угрожающее злоумышленнику, – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области мужчина может сесть на 10 лет за то, что поджег комбайн односельчанина.

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