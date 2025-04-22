фото: Геннадій Труханов

Внаслідок російської атаки на Одесу пізно ввечері 21 квітня постраждали щонайменше три людини

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.

Нагадаємо, 21 квітня близько 23:00 росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.