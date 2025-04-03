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03 квітня 2025, 02:40

Смертельна ДТП на Рівненщині: як покарають неповнолітнього винуватця

03 квітня 2025, 02:40
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фото: поліція
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Смертельна ДТП сталася торік, 6 вересня, близько 22:00 у селі Тріскині Сарненського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, перевищив допустиму швидкість і не встиг загальмувати, внаслідок чого збив 14-річну односельчанку, яка перетинала дорогу. Водій мав можливість уникнути наїзду, але він не зробив цього.

Дівчина отримала тяжкі травми і, попри зусилля лікарів, померла через два дні. Сам мотоцикліст також постраждав – із переломами щелепи, ключиці та плеча його госпіталізували, наразі він перебуває вдома.

Поліція встановила, що мотоцикл не був зареєстрований належним чином, а його водій не мав посвідчення та їхав без мотошолома.

Юнакові оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДД, що призвело до смерті людини).

Оскільки 15-річний хлопець вчинив правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, слідчий за погодженням із прокуратурою звернувся до суду з проханням направити його до спеціального навчально-виховного закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

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