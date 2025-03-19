В Одесі поліція затримала чоловіка, який за 3000 доларів оформляв документи на постійне проживання іноземцям

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Зловмисник підшукував іноземців, бажаючих оформити документи легального проживання в Україні, та пропонував їм допомогу у вирішенні цього питання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що незаконними оборудками займався 56-річний одесит. Хизуючись уявними знайомствами у Державній міграційній службі та можливістю вирішення там будь-якого питання, зловмисник пропонував іноземцям свою допомогу у оформленні документів для законного перебування в Україні.

В одному з випадків ділок пообіцяв довіреній особі іноземця допомогти обміняти його посвідку тимчасового перебування на постійну. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 3000 доларів. А у разі відмови платити – він залякувати створенням "проблем", які можуть призвести до депортації з країни.

Фігуранта затримали під час отримання грошей. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію.