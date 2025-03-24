З’явилося повне відео вбивства Ганула в Одесі

фото: ілюстративне

У мережі з'явилося повне відео вбивства активіста Дем’яна Ганула в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-спільноту Х*** Одеса.

На кадрах видно, як чоловік уже поранений, тікає від стрільця і ​​падає. Потім стрілець підходить і добиває контрольним у голову.

Нагадаємо, 14 березня приблизно о 10:30 поліція отримала повідомлення про те, що чоловік застрелив перехожого в Приморському районі Одеси. Убитим виявився одеський активіст Дем’ян Ганул. Стрілець утік із місця злочину, але його фото з камер спостереження поширила поліція.

Раніше президент Чехії прокоментував масштабні удари РФ після поїздки в Одесу.