Росіяни масовано атакували ударними дронами Одесу та район: що відомо
В четвер, 20 березня, близько 22:00 російська армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу та район
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Постраждали три людини, серед них є неповнолітні.
У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі.
Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.
Нагадаємо, 20 березня російські окупанти атакували з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Є загиблий та постраждала.
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Удари КАБами по будинках на Запоріжжі: поранені 2 цивільних, серед них – дитина
21 березня 2025, 00:40Намагався втекти з країни: у прикордонні Рівненщини чоловік заблукав та обморозив ноги
21 березня 2025, 00:36Росіяни вдарили авіабомбами по житловому будинку на Сумщині: загинули 2 людей
21 березня 2025, 00:25У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та забив до смерті знайому
21 березня 2025, 00:03Окупанти бʼють по Запорізькій області КАБами, – ОВА
20 березня 2025, 22:05Росіяни вдарили з артилерії по Нікопольщині: є жертва, поранена жінка
20 березня 2025, 21:35У Міноборони порахували, скільки чізбургерів можна купити на 1 млн грн виплат за "Контракт 18-24"
20 березня 2025, 21:00Стрілянина в Києві: чоловік поранив жінку, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з мосту
20 березня 2025, 20:20Міноборони витратило понад 51 млрд грн на зброю, яку не отримали ЗСУ, — ЦПК
20 березня 2025, 19:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »