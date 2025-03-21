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В четверг, 20 марта, около 22:00 российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и район

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетние.

В трех локациях вспыхнули мощные пожары.

Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

Напомним, 20 марта российские оккупанты атаковали из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Есть погибший и пострадавший.