Россияне массированно атаковали ударными дронами Одессу и район: что известно
В четверг, 20 марта, около 22:00 российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и район
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетние.
В трех локациях вспыхнули мощные пожары.
Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.
Напомним, 20 марта российские оккупанты атаковали из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Есть погибший и пострадавший.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Удары КАБами по домам на Запорожье: ранены 2 гражданских, среди них – ребенок
21 марта 2025, 00:40Пытался сбежать из страны: в приграничье Ровенщины мужчина заблудился и обморозил ноги
21 марта 2025, 00:36Россияне ударили авиабомбами по жилому дому на Сумщине: погибли 2 человека
21 марта 2025, 00:25В Запорожье будут судить мужчину, который изнасиловал и забил до смерти знакомую
21 марта 2025, 00:03Оккупанты бьют по Запорожской области КАБами, – ОВА
20 марта 2025, 22:05Россияне ударили из артиллерии по Никопольщине: есть жертва, ранена женщина
20 марта 2025, 21:35В Минобороны посчитали, сколько чизбургеров можно купить на 1 млн грн выплат за "Контракт 18-24"
20 марта 2025, 21:00Стрельба в Киеве: мужчина ранил женщину, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста
20 марта 2025, 20:20Минобороны потратило более 51 млрд грн на оружие, которое не получили ВСУ, — ГПК
20 марта 2025, 19:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »