Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула признал свою вину

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Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук заявил, что Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину в убийстве одесского активиста.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом просила прокуратура, ходатайство поддержала защита и сам подозреваемый.

По словам Веремчука, закрытое судебное заседание обусловлено тем, что во время объявления ходатайства прокурора назывались фамилии и свидетельские имена, которые предоставили показания. Кроме того, были озвучены детали, разглашение которых может помешать дальнейшему следствию.

Веремчук добавил, что в настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к убийству Демьяна Ганула.

"Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия - это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления", - сообщил прокурор.

Напомним, 16 марта подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Накануне, следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу.