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Правоохоронці в Одесі викрили двох військових на схемі. Їм платили за те, щоб отримати підстави для звільнення з військової служби

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

В Одесі повідомили про підозру військовому однієї з частин Територіальної оборони. За даними слідства, він вимагаввід діючого військовослужбовця 12 тисяч доларів США за вплив на співробітників військово-лікарської комісії для отримання висновку, що надає підстави для звільнення із лав Збройних Сил України.

Правоохоронці затримали його під час отримання хабаря. Розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали двох військових. Вони за хабарі переводили бійців у тилові підрозділи. За свої "послуги" вони брали 3-4 тисячі доларів США.