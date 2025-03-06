12 тысяч долларов за увольнение из ВСУ: в Одессе разоблачили военных на взятках
Правоохранители в Одессе разоблачили двух военных на схеме. Им платили за то, чтобы получить основания для увольнения с военной службы
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
В Одессе сообщили о подозрении военном одной из частей Территориальной обороны. По данным следствия, он требовал от действующего военнослужащего 12 тысяч долларов США за влияние на сотрудников военно-врачебной комиссии для получения вывода, что дает основания для увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины.
Правоохранители задержали его во время получения взятки. Возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее в Одессе задержаны двое военных. Они за взятки переводили бойцов в тыловые подразделения. За свои "услуги" они брали 3-4 тысяч долларов США.