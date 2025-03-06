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06 марта 2025, 21:52

12 тысяч долларов за увольнение из ВСУ: в Одессе разоблачили военных на взятках

06 марта 2025, 21:52
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Фото: прокуратура
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Правоохранители в Одессе разоблачили двух военных на схеме. Им платили за то, чтобы получить основания для увольнения с военной службы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Одессе сообщили о подозрении военном одной из частей Территориальной обороны. По данным следствия, он требовал от действующего военнослужащего 12 тысяч долларов США за влияние на сотрудников военно-врачебной комиссии для получения вывода, что дает основания для увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители задержали его во время получения взятки. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее в Одессе задержаны двое военных. Они за взятки переводили бойцов в тыловые подразделения. За свои "услуги" они брали 3-4 тысяч долларов США.

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