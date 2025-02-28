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28 лютого 2025, 07:40

На Кіровоградщині затримали посадовця податкової, який отримав 200 тис. грн хабара

28 лютого 2025, 07:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань і СБУ викрили на хабарі заступника начальника відділу одного із структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews

За даними бюро, цього місяця чиновник разом з іншими посадовцями податкової одержав 200 тисяч гривень від представника приватного підприємства, що реалізує сільгосппродукцію.

За ці кошти комісія відомства прийняла рішення про реєстрацію зупинених податкових накладних підприємства, хоча мала це зробити без хабаря. Це дало змогу підприємству отримати податковий кредит за договором на суму 5,9 млн грн.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у пособництві в одержанні службовими особами неправомірної вигоди та вручення клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)", ― йдеться в повідомленні.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі триває слідство.

Раніше працівники ДБР затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради, які "погоріли" на хабарі в понад 1 млн грн.

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