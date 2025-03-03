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03 марта 2025, 13:52

За деньги переводили бойцов в тыл: в Одессе задержаны два военнослужащих

03 марта 2025, 13:52
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фото: Национальная полиция
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В Одессе полицейские совместно с сотрудниками СБУ разоблачили двух военнослужащих, которые за материальное вознаграждение переводили бойцов в тыловые подразделения

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Свои услуги злоумышленники оценивали от 3000 до 4000 долларов.

"А в случае отказа в предоставлении денег угрожали искусственными препятствиями, неблагоприятным решением ВЛК и участием в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчинам-военнослужащим доложено о подозрении. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мужчину, который сжег авто соседа в Одессе, приговорили к трем годам лишения свободы.

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