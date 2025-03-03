За деньги переводили бойцов в тыл: в Одессе задержаны два военнослужащих
В Одессе полицейские совместно с сотрудниками СБУ разоблачили двух военнослужащих, которые за материальное вознаграждение переводили бойцов в тыловые подразделения
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Свои услуги злоумышленники оценивали от 3000 до 4000 долларов.
"А в случае отказа в предоставлении денег угрожали искусственными препятствиями, неблагоприятным решением ВЛК и участием в боевых действиях", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчинам-военнослужащим доложено о подозрении. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, мужчину, который сжег авто соседа в Одессе, приговорили к трем годам лишения свободы.
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