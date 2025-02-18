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18 лютого 2025, 09:27

Росія запустила по Україні майже 180 дронів: скільки вдалося збити

18 лютого 2025, 09:27
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 103 дрони, ще 67 – локаційно втрачені

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 103-х безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Нагадаємо, вночі 18 лютого росіяни атакували Кіровоградщину. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.

Над Черкаською областю вночі збили 26 безпілотників.

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