На Тернопільщині шахраї виманили у жінки понад 200 тисяч гривень

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами тернополянки, вона побачила оголошення в одному з месенджерів про легкий заробіток. Робота полягала у ставленні вподобайок на різних сайтах і акаунтах, перегляді відео. За кожну виконану дію обіцяли грошову нагороду. Умовою співпраці були інвестиції з особистого рахунку для участі в "програмі".

Повіривши обіцянкам, жінка почала перераховувати свої заощадження на вказані банківські картки, сподіваючись на швидкий прибуток. У результаті потерпіла втратила понад 206 000 гривень. Гроші, які вона перерахувала, шахраї забрали, а жодних виплат так і не отримала.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харківській області шахраї упродовж кількох днів виманили у громадян 250 тисяч гривень.