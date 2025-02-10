В Одесской области две женщины подрались в офисе

фото: иллюстративный

Полицейские расследуют обстоятельства конфликта между двумя женщинами, произошедшего в офисе одной из организаций в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что между 56-летней работницей офиса организации и 72-летней посетительницей произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Позже в полицию поступили заявления от обеих женщин. По данному факту правоохранители начали два производства по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное легкое телесное повреждение.

В ходе расследования полицейские будут устанавливать обстоятельства конфликта, его причину и степень тяжести полученных сторонами телесных повреждений.

Напомним, в Одессе полицейские задержали мужчину, поджегшего авто в подземном паркинге. В результате действий злоумышленника повреждены 4 транспортных средства.