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05 лютого 2025, 15:16

На Рівненщині водій напідпитку спричинив ДТП за участю 4 автівок

05 лютого 2025, 15:16
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фото: Поліція Рівненської області
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Автопригода сталася вчора, 4 лютого у селищі Гоща на вулиці Незалежності

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що керманич автомобіля "Volkswagen Passat", 37-річний місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "Nissan" під керуванням 52-річного мешканця Гощі. Від удару в останньому транспортному засобі відірвалося колесо, яке пошкодило "Hyundai", що рухалося позаду нього.

У цей час 37-річний водій "Volkswagen Passat" втратив контроль над керуванням авто, внаслідок чого легковик врізався у припаркований на узбіччі "Daewoo Matiz".

До медзакладу із забоєм грудної клітки доставили 52-річного кермувальника "Nissan". Наразі він проходить додаткове обстеження.

У керманича автомобіля "Volkswagen Passat" правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння: 1,79 проміле.

Правоохоронці склали 2 адмінпротоколи за ст.124 та ст.130 КУпАП.

Нагадаємо, днями на Полтавщині Toyota влетіла в автоцистерну: є загиблий та постраждала.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі водій наїхав на пішохода. 65-річний пішохід, на жаль, помер від отриманих травм. Правоохоронці шукають свідків інциденту.

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