Гибель женщины и ребенка в Одессе: правоохранители начали два уголовных производства

фото: Национальная полиция

В Одессе женщина с ребёнком выпала из окна 16-го этажа. Оба погибли

Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сообщения о падении людей из окна 16-го этажа жилого дома в Киевском районе Одессы полицейские получили утром 5 февраля.

От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, ее 9-летняя дочь скончалась в больнице.

"Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) и по ч.1 ст.115 этого же кодекса – умышленное убийство с примечанием Самоубийство", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одессе правоохранители сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожительнице, обвиняемых в смерти ребенка.