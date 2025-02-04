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04 лютого 2025, 15:47

В Одеській області посадовицю судитимуть за вимагання 2500 доларів у підприємиці

04 лютого 2025, 15:47
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фото: freepik.com
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Правоохоронці затримали на хабарі посадовицю управління архітектури і містобудування однієї з міських рад Одеської області

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що підприємиця звернулася до виконувачки обов’язків начальника управління архітектури і містобудування за оформленням дозвільної документації для торгівлі продуктами харчування з лотка на ринку. Посадовиця вимагала за дозвіл торгувати 2500 доларів.

Поліцейські затримали в процесуальному порядку зловмисницю одразу після одержання нею грошей.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 240 гривень. Їй загрожує ув’язнення.

Нагадаємо, в Харківській області працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу. Таким чином він намагався приховати свої доходи.

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