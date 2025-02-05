В Одесі спалахнула пожежа на складі

фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Пожежа виникла на третьому поверсі трьохповерхової будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню.

Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Причина та збиток – встановлюються.

На місці працювали 50 вогнеборців, залучались 12 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 3 лютого близько 20:30 у Луцьку сталася пожежа на одному з терміналів поштового оператора.