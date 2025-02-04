В Одесской области должностное лицо будут судить за вымогательство 2500 долларов у предпринимателя

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Правоохранители задержали на взятке должностное лицо управления архитектуры и градостроительства одного из городских советов Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что предпринимательница обратилась к исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства за оформлением разрешительной документации для торговли продуктами питания из лотка на рынке. Чиновница требовала за разрешение торговать 2500 долларов.

Полицейские задержали в процессуальном порядке злоумышленницу сразу после получения денег.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 240 гривен. Ей грозит заключение.

Напомним, в Харьковской области работник ТЦК записал авто стоимостью более 3 миллионов на тещу. Таким образом, он пытался скрыть свои доходы.