В Одесской области должностное лицо будут судить за вымогательство 2500 долларов у предпринимателя
Правоохранители задержали на взятке должностное лицо управления архитектуры и градостроительства одного из городских советов Одесской области
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правоохранители установили, что предпринимательница обратилась к исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства за оформлением разрешительной документации для торговли продуктами питания из лотка на рынке. Чиновница требовала за разрешение торговать 2500 долларов.
Полицейские задержали в процессуальном порядке злоумышленницу сразу после получения денег.
Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 240 гривен. Ей грозит заключение.
Напомним, в Харьковской области работник ТЦК записал авто стоимостью более 3 миллионов на тещу. Таким образом, он пытался скрыть свои доходы.