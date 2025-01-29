Ворожі обстріли на Сумщині: загинула одна цивільна особа
Протягом 28 січня російські окупанти здійснили 71 обстріл по громадах Сумської області. Унаслідок атаки FPV-дроном у Великописарівській громаді загинула одна цивільна особа
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Загалом зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (24 вибухи), FPV дронами (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометні обстріли (3 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи), FPV дронами (8 вибухів) та здійснили скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), удар FPV дроном (2 вибухи), мінометні обстріли (11 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), обстріл з СПГ (4 вибухи).
- Глухівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Миропільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), FPV дронами (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронів (3 вибухи).
Нагадаємо, від початку року російські війська здійснили понад 600 атак дронами та 147 пусків керованих авіабомб на Сумщину. Кількість обстрілів збільшилася вдвічі, порівняно із січнем минулого року.
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