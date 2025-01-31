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31 січня 2025, 08:51

Росіяни вночі та зранку тричі обстріляли Сумщину: є поранені

31 січня 2025, 08:51
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фото: ОВА
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Вночі та зранку 31 січня російські військові тричі обстріляли прикордоння та населені пункти Сумської області

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає RegioNews.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська та Шалигинська громади", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили FPV-дроном по Хотінській громаді (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримав один цивільний.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 11 мін.

У Краснопільській громаді окупанти поцілили безпілотником по приватному будинку (1 вибух). Поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, постраждалі у Краснопільській громаді отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні.

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