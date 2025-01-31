Росіяни вночі та зранку тричі обстріляли Сумщину: є поранені
Вночі та зранку 31 січня російські військові тричі обстріляли прикордоння та населені пункти Сумської області
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає RegioNews.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська та Шалигинська громади", – йдеться у повідомленні.
Окупанти вдарили FPV-дроном по Хотінській громаді (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримав один цивільний.
На територію Шалигинської громади росіяни скинули 11 мін.
У Краснопільській громаді окупанти поцілили безпілотником по приватному будинку (1 вибух). Поранення отримали дві людини.
Нагадаємо, постраждалі у Краснопільській громаді отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні.