21:28  30 січня
Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки
19:42  30 січня
Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"
19:39  30 січня
На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 08:03

На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей

31 січня 2025, 08:03
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Впродовж минулої доби, 30 січня, російські окупанти обстріляли 42 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Приозерне, Білозерка, Томина Балка, Олександрівка, Дніпровське, Зеленівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Комишани, Микільське, Молодіжне, Берислав, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Качкарівка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Львове, Крупиця, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шилова Балка, Новоберислав, Новорайськ, Гаврилівка, Бургунка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 48 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, пам'ятники, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через ворожі удари отримали поранення 9 людей.

Нагадаємо, впродовж 30 січня окупанти завдали 386 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.

війна обстріли Херсонська область постраждалі наслідки
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Сумщині зенітники знищили 5 російських "шахедів"
31 січня 2025, 07:59
Прикордонників з початку вторгнення намагалися підкупити 1320 разів
31 січня 2025, 07:42
У Києві уламки російського дрона впали на багатоповерхівку: є пошкодження
31 січня 2025, 07:30
Російська армія за добу майже 400 разів вдарила по Запорізькій області
31 січня 2025, 07:19
У Чорному морі зафіксували російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
31 січня 2025, 07:05
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
31 січня 2025, 06:43
На Кіровоградщині жінка та 12-річний хлопець отруїлися чадним газом
31 січня 2025, 06:11
Бурштинську ТЕС, яка постраждала від російських ударів, освятили священники
31 січня 2025, 05:41
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
31 січня 2025, 05:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Олексій Голобуцький
Всі блоги »