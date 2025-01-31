На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей
Впродовж минулої доби, 30 січня, російські окупанти обстріляли 42 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Приозерне, Білозерка, Томина Балка, Олександрівка, Дніпровське, Зеленівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Комишани, Микільське, Молодіжне, Берислав, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Качкарівка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Львове, Крупиця, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шилова Балка, Новоберислав, Новорайськ, Гаврилівка, Бургунка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 48 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, пам'ятники, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.
Через ворожі удари отримали поранення 9 людей.
Нагадаємо, впродовж 30 січня окупанти завдали 386 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.