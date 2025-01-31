21:28  30 січня
Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки
19:42  30 січня
Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"
19:39  30 січня
На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 04:29

Суд визнав жінку винною у поширенні порно, посилаючись на конвенцію, якої наша держава не підписувала

31 січня 2025, 04:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Експерти Офісу ефективного регулювання проаналізували рішення суду

Про це йдеться в аналізі Офіса ефективного регулювання BRDO, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що йдеться про рішення одного з судів Одеси, де жінку звинуватили у створені порнографії. Суд посилався на міжнародну конвенцію про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними від 12 вересня 1923 року. Експерти підкреслили, що Україна не підписувала цей документ.

"Україна ніколи приєднувалася до неї та не підтверджувала її чинність у порядку правонаступництва. Це підтвердив і Секретаріат ООН, про що Міністерство закордонних справ України поінформувало Міністерство внутрішніх справ України ще у 2023 році", - зазначили фахівці.

Також суд посилався на закон України "Про захист суспільної моралі", який втратив чинність за понад рік до вчинення правопорушення, та на Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яка не регулює розповсюдження контенту через месенджери та соціальні мережі.

Керівник сектору ICT BRDO Ігор Самоходський заявив, що суди виносять вироки, посилаючись на норми права, які в Україні не діють. За останні три роки, за його словами, було щонайменше 40 вироків щодо порнографії із однаковими обвинуваченнями.

Що стосується цього випадку, то жінці призначили три роки позбавлення волі, але звільнили її з випробувальним строком один рік.

Слід зазначити, що наприкінці 2024 року комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав для ухвалення в першому читанні доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Депутат Ярослав Железняк підкреслив, що цей проєкт закону вносить зміни до статті 301 Кримінального кодексу, які скасовують покарання для дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру у вигляді увʼязнення на три-п'ять років.

За словами депутата йдеться про декриміналізацію порно, щоб людей "не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах".

суд порнографія
На Рівненщині чоловік обмінювався інтимними фото з неповнолітньою, а при зустрічі - торкався її
30 січня 2025, 18:10
У Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових
27 січня 2025, 18:50
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
З добром і любов'ю: на Волині жінка народила 14 дитину
31 січня 2025, 04:43
На Полтавщині в річці знайшли тіло жінки
31 січня 2025, 03:55
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
31 січня 2025, 03:18
На Волині молодик, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання
31 січня 2025, 02:35
Мобілізація в Україні: в житті так званої "еліти" нічого не змінилось
31 січня 2025, 02:06
На Миколаївщині 20-річний юнак викрав авто, бо запізнився на потяг
31 січня 2025, 01:44
На Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону
31 січня 2025, 01:20
На Полтавщині чоловік випадково вистрелив собі в обличчя з рушниці
31 січня 2025, 00:48
Росіяни вдарили "Шахедом" по Сумщини: поранені дві людини
31 січня 2025, 00:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Олексій Голобуцький
Всі блоги »