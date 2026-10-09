На Львівщині знайшли тіло 16-річного хлопця
На вулиці Івана Франка у Дрогобичі знайшли тіло підлітка. Хлопець був без ознак життя
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Тіло хлопця знайшли повішаним на гілці дерева. Правоохоронці з'ясували, що 16-річний хлопець вчинив самогубство. Поліція розпочала розслідування, встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, раніше на Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця, який переїжджав залізничний пішохідний перехід на велосипеді.
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