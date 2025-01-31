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Об этом говорится в анализе Офиса эффективного регулирования BRDO, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что речь идет о решении одного из судов Одессы, где женщину обвинили в создании порнографии. Суд ссылался на международную конвенцию о предотвращении оборота порнографических изданий и торговли ими от 12 сентября 1923 года. Эксперты подчеркнули, что Украина не подписывала этот документ.

"Украина никогда присоединялась к ней и не подтверждала ее силу в порядке правопреемства. Это подтвердил и Секретариат ООН, о чем Министерство иностранных дел Украины проинформировало Министерство внутренних дел еще в 2023 году", - отметили специалисты.

Также суд ссылался на закон Украины "О защите общественной морали", который утратил силу более чем за год до совершения правонарушения, и на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, не регулирующую распространение контента через мессенджеры и социальные сети.

Руководитель сектора ICT BRDO Игорь Самоходский заявил, что суды выносят приговоры, ссылаясь на недействующие в Украине нормы права. За последние три года, по его словам, было по меньшей мере 40 приговоров по порнографии с одинаковыми обвинениями.

Что касается этого случая, то женщине назначили три года лишения свободы, но уволили ее с испытательным сроком один год.

Следует отметить, что в конце 2024 комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал для принятия в первом чтении доработанный законопроект о декриминализации порно . Депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что этот проект закона вносит изменения в статью 301 Уголовного кодекса, отменяющих наказание для взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера в виде заключения на три-пять лет.

По словам депутата, речь идет о декриминализации порно, чтобы людей "не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах".