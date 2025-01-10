Розлив мазуту у Чорному морі: чи є загроза для одеського узбережжя

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Загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці немає. Однак через аварію уже забруднене узбережжя Криму

Про це заявила міністерка довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За словами Гринчук, через розлив мазуту загинули більше 15 тисяч птахів й 30 дельфінів.

"Ми зробили моделювання за допомогою супутникових знімків, щоб подивитися як забруднення може рухатися й чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогодні такої загрози немає, принаймні на тиждень вперед ми дивилися, такої загрози немає. Однак ми продовжуємо моніторити для того, щоб контролювати ситуацію", - пояснила вона.

Сьогодні забруднення дійшло до південного та південно-західного узбережжя Криму. У районах Севастополя й селища Кача фіксуються плями протяжністю до 15 кілометрів. Зокрема забруднення досягло території Євпаторії та деяких населених пунктів північніше від міста.

Україна готує відповідні позови до міжнародних судів за порушення Конвенції морського права та інших конвенцій.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.