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В Одеській області засудили трьох чоловіків, які нелегально продавали ґаджети та телефонні аксесуари під маркою всесвітньо відомого бренд

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Житель Одеси організував продаж копій навушників, смартгодинників, зарядних пристроїв та інших телефонних аксесуарів бренду Apple. Підробку продавав через спеціально створений сайт й сторінку в Instagram. Замовлення 29-річний чоловік відправляв по всій Україні поштою. Оплату приймав на банківську картку або за допомогою електронного гаманця.

Налагодити масове виробництво й продаж техніки одеситу допомагали двоє товаришів. Чоловіки купували дешеві китайські аналоги, клеїли на них брендовані наліпки й надалі презентували для продажу як оригінальну техніку відомого бренду.

Під час обшуків правоохоронці вилучили навушники, смартгодинники, зарядні пристрої та інші аксесуари вартістю понад 30 млн грн.

Встановлено, що через незаконне використання логотипу злочинці завдали збитків бренду на понад 6,5 млн грн. Під час розслідування ділки повністю відшкодували цю суму.

Організатору продажу підробки суд призначив покарання у вигляді штрафу 153 тис. грн, співучасникам – по 136 тис. грн.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали партію контрабандної техніки – 424 телефони IPhone 16 Pro та IPhone 16 Pro Max. Приблизна вартість вилучених ґаджетів – 500 тисяч доларів.