Россияне нанесли удары по городу Златополь на Харьковщине: 10 пострадавших

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Во вторник, 10 декабря, оккупанты несколько раз ударили ракетами по городу Златополь Лозовского района

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атак пострадали 10 человек. Среди них – двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.

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Напомним, в течение 9 декабря российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, семь гражданских получили ранения.