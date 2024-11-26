фото: ГПСУ

Правоохранители на территории нацпарка "Тузловские лиманы" задержали рыбалку с незаконным уловом рыбы. Браконьера поймали на берегу озера Алибей

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчина, несмотря на запрет, на резиновой лодке ловил рыбу с помощью сеток. Он успел наловить в заповедной зоне 420 штук камбал-глосов. По подсчетам экоинспекции, общая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 18 млн грн.

На любителя незаконной рыбалки составили протокол. Лодку, сети и рыбу изъяли до решения суда.

Также мужчине может угрожать уголовная ответственность по ст. 249 УК Украины.

Напомним, в сентябре в Одесской области задержали браконьеров с уловом на 1,4 млн гривен. Нарушителей обнаружили в акватории озера Сасык.