На Одещині затримали браконьєрів з уловом на 1,4 млн гривень

фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали двох рибалок з незаконним уловом. Інцидент стався в акваторії озера Сасик, що на Одещині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки на гумовому човні за допомогою рибацьких сіток незаконно ловили рибу. Вони встигли виловити більш як 100 кг судака, тарані та ляща.

За підрахунками екоінспекції, загальна сума завданих збитків державі становить майже 1,4 млн грн.

На поціновувачів незаконної риболовлі склали протокол. Човен, знаряддя лову та улов вилучили.

Також повідомлення про злочин направили до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Одещині на території нацпарку затримали браконьєра з уловом на понад 15,3 млн грн.