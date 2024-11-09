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ДТП сталася 8 листопада у Дністровському районі Чернівецької області. У Сокирянах легковик зіткнувся з трактором

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 54-річний місцевий житель на авто Vоlkswagen Golf не впорався з керуванням та врізався в трактор "Т-150", яким керував 47-річний буковинець.

Внаслідок аварії 64-річний пасажир легковика отримав численні травми та загинув під час надання меддопомоги. Тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.

Поліцейські затримали водія Vоlkswagen. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Транспортні засоби вилучені. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 листопада на Вінниччині легковик влетів в дерево. Внаслідок ДТП загинула водійка та її 12-річний син.