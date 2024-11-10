В Одесской области внедорожник врезался в мотоцикл: водитель не выжил

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Следователи выяснили, что около 17:00 внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения мотоциклом Mustang. Чтобы избежать ДТП, водитель внедорожника съехал на левую полосу, в тот момент когда на нее вернулся мотоцикл.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб на месте", – говорится в сообщении.

Жертвой аварии оказался 36-летний житель Майорского. Автомобилем управлял 31-летний житель Одессы. Он не пострадал. Алкотест показал, что водитель был трезв.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области мотоцикл врезался в погрузчик. 51-летний байкер скончался на месте ДТП.