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15 листопада 2021, 18:12

В Одесі підлітка ледь не вбило електрострумом під час селфі на даху цистерни

15 листопада 2021, 18:12
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На станції Одеса-Східна 14 листопада електрострумом контактної мережі травмовано 13-річного хлопця

Про це повідомляє пресцентр регіональної філії "Одеська залізниця", передає RegioNews.

"Чергова по станції почула специфічний звук, із вимкненням вакуумного вимикача фідера №1 контактної мережі. Під час огляду на узбіччі колії було виявлено підлітка зі слідами травмування струмом", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим виявився учень сьомого класу, мешканець м. Одеси.

На місце події було викликано представників Нацполіції та карету швидкої допомоги, якою постраждалого доставлено у опіковий центр міської клінічної лікарні м. Одеси з опіками першого та другого ступеню.

За даними залізничників, підліток при спробі зробити селфі піднявся на дах цистерни, де був уражений електричним струмом контактної мережі.

Вони нагадали, що напруга контактної мережі – 27,5 Кв. При наближенні до проводу контактної мережі ближче ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і дротом та завдати електротравму з важкими наслідками для здоров’я.

Як повідомлялося, на Рівненщині дитину, яка впала між вагонами, вдарило струмом.

Одеса залізниця дитина електрика

 
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