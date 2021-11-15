В Одесі підлітка ледь не вбило електрострумом під час селфі на даху цистерни

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Про це повідомляє пресцентр регіональної філії "Одеська залізниця", передає RegioNews.

"Чергова по станції почула специфічний звук, із вимкненням вакуумного вимикача фідера №1 контактної мережі. Під час огляду на узбіччі колії було виявлено підлітка зі слідами травмування струмом", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим виявився учень сьомого класу, мешканець м. Одеси.

На місце події було викликано представників Нацполіції та карету швидкої допомоги, якою постраждалого доставлено у опіковий центр міської клінічної лікарні м. Одеси з опіками першого та другого ступеню.

За даними залізничників, підліток при спробі зробити селфі піднявся на дах цистерни, де був уражений електричним струмом контактної мережі.

Вони нагадали, що напруга контактної мережі – 27,5 Кв. При наближенні до проводу контактної мережі ближче ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і дротом та завдати електротравму з важкими наслідками для здоров’я.

Як повідомлялося, на Рівненщині дитину, яка впала між вагонами, вдарило струмом.